MUP: Uhapšen osumnjičeni za jučerašnje ubistvo mladića na Kanarevom brdu

Policija je uhapsila M. V. (19) zbog sumnje da je juče nožem ubio devetnaestogodišnjeg mladića, na autobuskom stajalištu, na Kanarevom brdu.

Osumnjičen je da je oko 17.00 časova oštrim predmetom naneo više ubodnih rana mladiću koji je od njih ubrzo preminuo, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova.

Uhapšeni je osumnjičen za teško ubistvo, određeno mu je zadržavanje do 48 časova, i uz krivičnu prijavu biće sproveden tužilaštvu.