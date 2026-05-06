Šabić: Izmene izbornih zakona kozmetičke, vlast licemerna

Šabić je povodom javnih slušanja o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o izboru predsednika Republike i Zakona o Ustavnom sudu kazao da se vlast godinama nije osvrtala na preporuke ODIHR, a da sada pokušava da stvori privid unapređenja izbornog sistema."Od više od 20 preporuka ODIHR ovi nacrti zakona o izmenama i dopunama bave se sa samo nekoliko manje značajnih, a i njima tako da otvaraju prostor za izigravanje, a potpuno zanemaruju najvažnije poput preporuka da se obezbedi jasno razdvajanje javnih funkcija i aktivnosti nosilaca tih funkcija u izbornoj kampanji, preduzmu mere kojima se sprečava zloupotreba položaja i državnih resursa ili da se spreče zastrašivanje i pritisak na birače, pogotovo na zaposlene u javnim i državnim institucijama i preduzećima, i u tu svrhu ojačaju mehanizmi nadzora", naveo je u pisanoj izjavi.

Po njegovim rečima, jedna od preporuka ODIHR predviđa da mediji, a pogotovo Radio-televizija Srbije (RTS), imaju uređivačku nezavisnost, a da nezavisno Regulatorno telo za elektronske medije (REM) mora da koristi zakonska ovlašćenja u slučajevima kada dođe do kršenja medijskih propisa.

Šabić je dodao da REM već 18 meseci praktično ne postoji i da je vlast mesecima kasnila sa pokretanjem procesa izbora članova Saveta tog tela, a da je potom taj postupak "potpuno kompromitovala i dovela do njegove blokade".

"RTS je tek nedavno, nakon niza neuspešnih pokušaja dobio novog direktora, odnosno direktoricu. Ali legalitet izbora nove direktorke je osporen, Udruženje novinara Srbije je dokumentovano upozorilo da njena diploma nema broj ESPB bodova koji se po Zakonu o javnim medijskim servisima zahteva za tu funkciju. Uz to većini članova Upravnog odbora RTS-a koji je izabrao direktorku mandat ističe već u julu 2026. godine, kad RTS ostaje bez Upravnog odbora, jer nove članove treba da izabere nepostojeći Savet REM", naveo je advokat.

Zaključio je da "kozmetičke izmene" izbornih zakona ne mogu sakriti činjenicu da je odnos vlasti prema preporukama ODIHR "egoističan i licemeran".

Na sajtu Skupštine Srbije objavljeni su predlozi četiri izborna zakona koji se zasnivaju na preporukama ODIHR, koje su date nakon parlamentarnih izbora koji su održani 17. decembra 2023. godine.

Odbor Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održao je tokom ove nedelje u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu javna slušanja o izmenama i dopunama četiri zakona o izbornom procesu.

Formalni predlagač izmena tih propisa je poslanik Miroslav Petrašinović iz SNS.