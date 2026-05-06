Trampova administracija seje zabunu dok pokušava da ponovo otvori Ormuski moreuz

Pristup Trampove administracije ratu u Iranu u poslednja 24 sata kretao se od izjava da se poštuje krhko primirje i da su vojne operacije završene, do novih pretnji bombardovanjem Islamske Republike.

Utorak je počeo objašnjavanjem ministra odbrane SAD Pita Hegseta da američka vojska štiti brodove koji ne mogu da prođu kroz Ormuski moreuz. Insistirao je da je to bila odbrambena operacija i da je primirje i dalje na snazi, iako je Iran lansirao rakete i dronove na američke snage, a one su potopilo male teheranske borbene čamce.

Tog popodneva, državni sekretar Marko Rubio rekao je novinarima u Beloj kući da je vojna operacija "završena" i da su SAD postigle svoje ciljeve. Ali gotovo u istom dahu rekao je da predsednik Donald Tramp i dalje traži "put mira" koji zahteva da Iran pristane na sporazum o ponovnom otvaranju vitalnog koridora za transport nafte.

Do utorka uveče, Tramp je objavio da su napori za zaštitu brodova pauzirani kako bi se videlo da li se može postići sporazum. Zatim je jutros ponovo upozorio da će se bombardovanje nastaviti ako Teheran ne pristane na američke uslove.

Promenljive i često kontradiktorne poruke Trampove administracije tokom rata u Iranu izazvale su još veću zabunu ove nedelje, jer su predsednik i njegovi pomoćnici predstavili vrtoglavu naraciju o američkoj strategiji za deblokiranje Ormuskog moreuza i okončanje rata koji se drastično promenio za samo nekoliko sati.

Zvaničnici administracije pokušavaju da prođu tanku liniju između održavanja prekida vatre i ponovnog otvaranja moreuza, gde obično protiče 20% svetske nafte. Ekonomske posledice rastu kako cene goriva rastu, a vladajući američki Republikanci se suočavaju sa sve većim pritiskom da nađu rešenja za veće troškove pre srednjoročnih izbora poslanika Kongresa koji će biti u novembru.

Trampova administracija se muči sa porukama jer rat nije bio dobro isplaniran, rekla je Elizabet Dent, viša saradnica Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku.

"Pošto se sve dogodilo veoma brzo, nije prodato američkoj javnosti na način koji smatram prihvatljivim", rekla je Dent, bivša zvaničnica Stejt departmenta i Pentagona. "Sada mislim da Tramp čini sve što može da spreči povratak neprijateljstava jer je video koliko je rat nepopularan", smatra ona.

Tokom sukoba, predsednik je menjao svoje prioritete i svoje perspektive o pobedi. Ponudio je nejasnu definiciju prekida vatre. I dao je svoje tumačenje zakona koji zahteva odobrenje Kongresa za vojne operacije nakon 60 dana od njihovog početka.

Zbunjenost je delimično podstaknuta Trampovom sklonošću da daje improvizovane izjave koje u suštini kreiraju politiku, rekla je Dent. Njegovi pomoćnici poput Rubija i Hegseta zatim moraju da objasne Trampove izjave.

Vrtlog od 24 sata donošenja odluka Trampove administracije takođe odražava spoznaju da će svaka alternativa sporazumu "biti u rasponu od neprihvatljive do potpuno ružne" u trenutku od velikog političkog značaja za republikanskog predsednika, rekao je Ali Vaez, direktor za Iran u Međunarodnoj kriznoj grupi.

"Ova administracija ne funkcioniše na osnovu političkog procesa. Ona funkcioniše na osnovu impulsa. A predsednik sada izgleda umoran od ovog rata i nerado nastavlja da ulaže svoj politički kapital u njega", rekao je Vaez.

Poslednjih nekoliko dana bili su simbolični za to kako izjave Trampove administracije mogu delovati neusklađeno i teško ih je pratiti.

Predsednik je u nedelju rekao da će američke snage bezbedno izvesti stotine zaglavljenih komercijalnih brodova iz moreuza, koji je Iran efikasno zatvorio pucanjem na brodove kod svoje obale.

U utorak su Hegset i predsednik Združenog generalštaba, general Den Kejn, rekli da su dva teretna broda pod američkom zastavom prošla plovnim putem, ali da je Iran pucao na američke brodove, a vojska je potopila šest malih iranskih jurišnih čamaca.

Kada je upitan o vatri sa obe strane, Hegset je rekao: "Ne, prekid vatre nije završen". Kejn je takođe rekao da iranski napadi nisu dostigli nivo "ponovnog pokretanja velikih borbenih operacija".

Rubio je kasnije insistirao da je Trampopredeljen za diplomatiju pre svega.

"Operacija 'Epski gnev' je završena. Postigli smo ciljeve te operacije", rekao je on o američko-izraelskom napadu na Iran. "Ono što bi predsednik više voleo jeste dogovor", dodao je.

Dogovor je izgledao bliži kada je Tramp u utorak uveče na društvenim mrežama rekao da obustavlja operaciju u moreuzu kako bi video šta će se desiti sa pregovorima. Ali jutros Tramp je ponovo zapretio Iranu.

"Ako se ne dogovore, bombardovanje počinje, i to će, nažalost, biti na mnogo višem nivou i intenzitetu nego što je bilo ranije", napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američka vojska je danas saopštila da je pucala na iranski tanker za naftu i onesposobila ga dok je pokušavao da probije blokadu iranskog brodarstva.

Još jedan zbunjujući element su napori administracije da ubedi saveznike da rasporede ratne brodove kako bi pomogli u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Tramp je oštro kritikovao države koje nisu spremne da učine više, govoreći im da "same odu po svoju naftu" i govoreći da nije posao Amerike da obezbedi moreuz. Ali, zvaničnici administracije su počeli aktivno da traže pomoć, ublažavajući govor.

Rubio je rekao da problem nije nedostatak interesovanja, već to što mnoge nisu u mogućnosti da obezbede potrebne resurse.

"Mnoge države bi volele da nešto urade povodom toga. Ali nemaju mornaricu, zar ne? Ili ne mogu da stignu na vreme", rekao je on.

Pošto je Tramp naglo obustavio tu inicijativu, dva američka zvaničnika su rekla da administracija još uvek odlučuje da li i kako da nastavi sa planiranjem posle formalnog zahteva Stejt departmenta prošle nedelje za podršku stranih država.

Zvaničnici koji su danas govorili pod uslovom da im se ne objave imena, rekli su da Trampova objava nije bila očekivana i da im nisu ponuđene detaljne smernice o tome da li da povuku zahteve za podršku.

Američki saveznici poput Velike Britanije i Francuske odbacili su povremene Trampove predloge da se vojno uključe, ali su predvodili formiranje posebne međunarodne pomorske koalicije za obezbeđivanje moreuza mada bi to bilo tek kada pretnja pomorstvu prestane.

Stvar je samo dodatno iskomplikovana Trampovim putovanjem u Peking sledeće nedelje.

"Odlazak u Kinu dok je moreuz zatvoren je ponižavajući za predsednika Trampa i stavlja Kinu u jaču poziciju u odnosu na Sjedinjene Države, jer bi predsednik Tramp morao, kao što je nedavno učinio, da traži pomoć Kine da reši problem koji nije postojao pre nego što je pokrenuo rat", rekao je Vaez.

(Beta, 06.05.2026)