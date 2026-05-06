. Vučić čestitao Putinu Dan pobede, predao pismo ambasadoru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ruskim ambasadorom u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom kome je predao pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, sa čestitkama za Dan pobede u Drugom svetskom ratu.

Vučić je napisao na svom Instagram profilu da je sa Bocan-Hrčenkom razgovarao o biletaralnim odnosima, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike, kao i da su razmenili mišljenja o aktuelnim regionalnim i međunarodnim temama."U uslovima složenih geopoltičkiih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom", napisao je Vučić i dodao da će Srbija "nastaviti da vodi odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede".

Vučić je ambasadoru predao pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina u kome mu je čestitao Dan pobede, "jedan od najsvetlijih datuma u istoriji čovečanstva, uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda".

"Istakao sam da je naša obaveza da sačuvamo sećanje na sve žrtve koje su život izgubile na strani prava i pravde, kao i da Srbija neće dozvoliti pokušaje revizije istorije. Naglasio sam i da ćemo zauvek pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope", preneo je Vučić šta je napisao u pismu Putinu.