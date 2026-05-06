(Mapa) Temperatura do 30 stepeni, a onda pljuskovi, grmljavina i "krvava kiša": RHMZ upalio alarme, ovi delovi Srbije prvi na udaru, evo i kada tačno

U kasnim popodnevnim i večernjim satima stiže kiša sa grmljavinom, a sa njom i pesak iz Sahare Na snazi je žuti meteoalarm za Bačku, Banat, Srem i Zapadnu Srbiju zbog jedne opasne pojave Širom Srbije danas nas očekuje promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima sa maksimalnim temperaturama do 30 stepeni Celzijusa, ali ne zadugo.

Kasnije posle podne doći će do promene vremena - kiše sa grmljavinom, a sa njom i pesak iz Sahare, kako prenosi meteorološki sajt "Vreme i radar". Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kasnije posle podne ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, stižu kiša ili kratkotrajni plјuskovi koji će ponegde biti praćeni grmlјavinom. Duvaće slab i umeren vetar, južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura