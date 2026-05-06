Grci prvi polufinalisti: Hapoel slavio i ostao u igri za fajnal-for Evrolige (VIDEO)

Košarkaši Hapoela slavili su u trećoj utakmici četvrtfinala Evrolige protiv Real Madrida kao domaćini u Sofiji sa 76:69.

Ekipa iz Tel Aviva je tako smanjila rezultat u seriji na 2:1 (igra se na tri pobede) i sada ih očekuje još jedan duel „na svom terenu“. Hapoel su do pobede predvodili Elajdža Brajant (9sk) i Kris Džons sa po 19 poena, pratio ih je Vasilije Micić sa 13 poena. Kod Reala Trej Lajls je ubacio 14, Gabrijel Dek 11, a Fakundo Kampaco 10 poena uz dva skoka i četiri asistencije. Četvrti meč je na programu u četvrtak od 20 časova. U drugom meču dana košarkaši Olimpijakosa