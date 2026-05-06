Kancelarija za KiM: Obijena kuća srpske porodice u Kosovu Polju

U Kosovu Polju danas je obijena kuća penzionera Jordana i Slobodanke Ristić, jedne od retkih preostalih srpskih porodica koje su ostale da žive u tom gradu, saopštila je Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.

Porodica Ristić uprkos pritiscima nije napustila Kosovo Polje, niti je prodala svoje imanje, već su ostali da žive okruženi Albancima. Kada su se danas vratili u svoju kuću zatekli su poharan i ispremetan stan, iz kog je odneto pokućstvo, televizor, a čak su im i slavine iščupane iz zida. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pomoći će porodici Ristić da nadoknadi štetu, jer je ova pljačka udar i na njihovu egzistenciju. Reč je o novom etnički motivisanom incidentu u