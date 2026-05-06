Kina pozvala SAD da ukinu sankcije Kubi i prestanu da krše međunarodne odnose

Kina je u utorak pozvala Sjedinjene Američke Države (SAD) da odmah ukinu embargo i sankcije Kubi, pod obrazloženjem da su mere „nezakonite“ i da „ozbiljno krše“ norme međunarodnih odnosa.

Upozorenje Pekinga dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp (Trump) u petak potpisao izvršnu naredbu kojom se proširuju sankcije protiv kubanske vlade, rekla su za agenciju Rojters (Reuters) dva zvaničnika Bele kuće. „Sjedinjene Države su pojačale svoje nezakonite jednostrane sankcije protiv Kube“, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova, kritikujući taj potez kao „ozbiljno kršenje“ osnovnih normi međunarodnih odnosa. U saopštenju se navodi da