Ministarstvo prosvete: Zaključkom Vlade volontiranje studenata na Ekspu se smatra dobrovoljnim radom i vrednuje se u sistemu obrazovanja

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da je zaključkom Vlade Srbije, kojim se volontiranje studenata na Ekspu smatra dobrovoljnim radom koji se vrednuje u sistemu visokog obrazovanja od jedan do tri ESPB boda, predviđeno da vrednovanje tog rada obavlja visokoškolska ustanova.

Zaključkom od 30. aprila predviđeno je da će, kako se navodi, vrednovanje dobrovoljnog rada obavljati visokoškolska ustanova na način uređen opštim aktom ustanove u skladu sa članom 39 stav 5 Zakona o visokom obrazovanju na osnovu potvrde o obavljenom volontiranju koju studentu izdaje privredno društvo „Ekspo 2027“ Beograd. Zakon o visokom obrazovanju propisuje da se ukupno angažovanje studenta sastoji od aktivne nastave – predavanja, vežbi, praktikuma, seminara,