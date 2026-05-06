Nikezić: Javne finansije se raspadaju, Srbija ide ka bankrotu

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić ocenio je danas da se javne finansije države „raspadaju“ i da vlast dodatnim zaduživanjem „doliva ulje na vatru“ i zemlju gura ka bankrotu i dužničkom ropstvu.

On je u saopštenju pitao predsednika Srbije Aleksandra Vučića kako je javni dug u padu, ako je pre 10 dana odloženo vraćanje dve milijarde dolara kredita Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zemlja zadužena za dodatne tri milijarde evra izdavanjem evroobveznica. Nikezić je istakao da je budžetski deficit u prva tri meseca 98 milijardi dinara, što je 70 milijardi dinara više nego u prvom kvartalu prošle godine. „Kako to ‘uspevate da održite dobru fiskalnu poziciju’,