Pastor: Odnos sa Peterom Mađarom počinje od nule, ima prostora za izgradnju poverenja

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je danas da je ta stranka tokom više od 30 godina postojanja sarađivala, u određenoj meri i na različite načine, sa svakom mađarskom vladom, pa da smatra da će to biti moguće i sa novom koju će predvoditi Peter Mađar.

U razgovoru za Subotički mađarski radio, Pastor je rekao da je SVM jedina vojvođanska mađarska stranka koja je od osnivanja uspevala da osvoji mandate u republičkoj Skupštini, ocenjujući da to potvrđuje da je reč o „jedinoj stranci vojvođanskih Mađara kojoj je zajednica dala legitimitet“, prenosi RTV Panon. „Ovde kod kuće bili smo i u opoziciji, možda ćemo prekosutra ponovo biti u opoziciji, ko zna, ali u vezi sa svakom mađarskom vladom nikada nismo zauzimali