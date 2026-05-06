Peticija za referendum o otcepljenju od Kanade ima 300.000 potpisa

Separatisti iz kanadske pokrajine Alberte podneli su danas 300.000 potpisa na peticiji o referendumu o odvajanju od Kanade i formiranju samostalne države.

Izborna komisija Alberte mora da potvrdi broj i verodostojnost potpisa, ali lider kampanje „Ostani slobodna Alberto“ Mič Silvestre rekao je da imaju mnogo više od neophodnih 178.000 potpisa. „Bilo je mnogo posla i to je bio rad sa punim radnim vremenom četiri meseca“, rekao je Silvestre na konferenciji za medije u kancelariji Izborne komisije Alberte u Edmontonu. Stanovnici Alberte bi na referendum mogli da izađu u oktobru, ali pre toga sud u Edmontonu treba da se