Sabalenka najavila bojkot tenisera: Bez nas ne bi ni bilo turnira i te zabave

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka rekla je danas da bi igrači trebalo da bojkotuju takmičenja ako ne počnu da dobijaju veći deo prihoda od grend slem turnira.

Sabalenka i prvi teniser sveta Italijan Janik Siner su među vodećim igračima, većinom iz prvih 10 na rang-listama, koji su u ponedeljak izrazili duboko razočaranje nagradnim fondom Rolan Garosa. „Bez nas ne bi ni bilo turnira i ne bi bilo te zabave. Mislim da definitivno zaslužujemo da nam se plaća veći procenat. Mislim da ćemo u nekom trenutku bojkotovati i da će to biti jedini način da se borimo za naša prava“, rekla je Sabalenka novinarima u Rimu, nakon što je