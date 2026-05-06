Nestabilan maj prema najavi Čubrila: Naredni dani u znaku smene sunca i pljuskova, evo kada stiže hladni front i osetno svežije vreme

Naredni dani donose promenljivo vreme sa smenom toplijih i nestabilnih perioda, dok se sredinom meseca očekuje značajnije zahlađenje, navodi Marko Čubrilo, profesor geografije i meteorolog amater.

Danas će u većem delu regiona biti malo do umereno oblačno, toplo i sparno, ali uz popodnevnu i večernju nestabilnost. Očekuju se grmljavinski pljuskovi, a lokalno i jače nepogode, pre svega na zapadu regiona, dok će na istoku uglavnom ostati suvo i toplo. Dnevne temperature kretaće se od oko 22 stepena na zapadu do 29 na jugoistoku. Kako Čubrilo navodi, u četvrtak se očekuje nešto svežije, ali i dalje sparno i nestabilno vreme, uz češću pojavu pljuskova sa