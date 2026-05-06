Broj žrtava požara u tržnom centru u Teheranu porastao na osam

Najmanje osam ljudi poginulo je u požaru u tržnom centru u Teheranu, dok je povređeno 36 ljudi, prenela je danas iranska državna televizija IRIB.

Iranski mediji ranije su objavili da su stradale tri osobe i da je povređeno 26 ljudi. Požar je izbio u utorak u tržnom centru Argavan u gradu Andišeh u provinciji Teheran. Nije jasno šta je uzrokovalo požar, a državna televizija IRIB je saopštila da vlasti istražuju. Televizijski snimci prikazuju vatrogasce kako se bore sa plamenom dok se veliki stubovi crnog dima kuljaju iz