NBS: Misija Međunarodnog monetarnog fonda ukazala na značajne rizike po osnovu konflikta na Bliskom istoku

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da su završeni razgovori delegacije Srbije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju je predvodila gospođa Anet Kjobe i da je tom prilikom postignut dogovor na nivou tima MMF-a o trećem razmatranju u okviru Instrumenta za koordinaciju politika, koji treba da odobri Izvršni odbor MMF-a.

Centralna banka Srbije ističe da je misija MMF-a ukazala na značajne rizike po osnovu konflikta na Bliskom istoku i na brojne kanale njihovog uticaja na globalnu ekonomiju, počev od viših cena energenata preko neizvesnosti koja negativno utiče na investicije i potrošnju. Navode i da visoke devizne rezerve, umeren javni dug i stabilan bankarski sektor Srbije snažna su zaštita od ovih rizika. NBS navodi i da za 2026. i 2027. godinu MMF projektuje rast bruto domaćeg