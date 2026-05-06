Pari Sen Žermen ide na megdan Arsenalu: Dembele odveo Francuze u Budimpeštu

Moraće Vensan Kompani još mnogo da uči, pogotovo nakon "dvočasa" koji mu je održao Luis Enrike.

Pari Sen Žermen je odigrao nerešeno 1:1 (0:1) sa Bajernom u Minhenu i plasirao se u finale UEFA Lige šampiona. Kada je Enrikeu bio potreban napada, njegova ekipa je napadala konkretno, brzo, kratkim dodavanjima i stvarala je šanse. Kada je bila potrebna defanziva, Enrike je svoj tim pretvorio u oklopnu diviziju koju možda niko u Evropi ne bi mogao da probije. Videćemo da li će moći Arsenal u finalu. Ispunili su navijači Bajerna stadion do poslednjeg mesta. Kao i na