Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo na Kanarevom brdu: Izbo mladića nasmrt

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.

V. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Osumnjičeni je juče, oko 17 časova, na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu, devetnaestogodišnjem muškarcu, oštrim predmetom naneo više ubodnih rana od kojih je mladić ubrzo preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.