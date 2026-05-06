Dačić poručio Vučiću: Bez SPS se ne može, stabilni smo, nezavisni od političkih vetrova

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić rekao je da je SPS stabilna i politički nezaobilazna stranka, bez koje se ne može praviti ozbiljna politička struktura u državi.

On je, u izjavi koja se može smatrati i svojevrsnom porukom Srpskoj naprednoj stranci (SNS) zbog tvrdnji Aleksandra Vučića o sve manjem značaju Socijalističke partije Srbije, rekao da će SPS nastaviti da vodi politiku koja štiti državne i nacionalne interese "i da će uvek biti faktor bez koje se ne može praviti ozbiljna politička struktura u zemlji". Istakao je da SPS "nije stranka koja se pojavljuje i nestaje u zavisnosti od političkih vetrova" već je "danas