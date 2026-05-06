Uhapšen vozač iz Ćuprije kod Niša: Policija mu u autu pronašla više od 700 grama marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za kriminalističko-obaveštajni rad, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su I.

Lj. (1996) iz Ćuprije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je saopšteno, policija je na auto-putu kod Niša zaustavila vozilo marke „folksvagen“ kojim je upravljao osumnjičeni. Prilikom kontrole, u automobilu je pronađen paket sa 704 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, namenjena daljoj prodaji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz