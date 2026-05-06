Valensija se vratila u život: Španci srušili Panatinaikos, igraće se još u ovoj seriji!

Važan trijumf španskog tima Košarkaši Valensije uspeli su da prežive prvi meč u Atini i savladaju Panatinaikos rezultatom 91:87, pa će se četvrtfinalna serija Evrolige nastaviti i četvrtom utakmicom koja se za dva dana ponovo igra u „OAKA areni“.

Španski tim je posle dva poraza na svom parketu stigao u Grčku praktično bez prava na grešku, ali je od starta pokazao potpuno drugačije lice. Montero i Tejlor vodili su goste kroz odličnu prvu četvrtinu, dok Panatinaikos nije uspevao da pronađe ritam u napadu. Valensija je tokom druge deonice dodatno pojačala tempo i stigla do dvocifrene prednosti, a pred odlazak na veliki odmor imala je i maksimalnih plus 13. Domaći tim je delovao nervozno, dok su gosti koristili