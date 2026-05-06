Danas je Đurđevdan, za Kragujevac posebno važan: Evo koja su narodna verovanja vezana za ovaj dan

Đurđevdan je hrišćanski i narodni praznik koji se uvek proslavlja 6. maja i posvećen je obeležavanju uspomene na Svetog Đorđa.

Svetitelj je jednako poštovan i kod vernika katoličkog obreda dok je kod Srba poprimio i neke druge osobenosti isprepletane sa predhrišćanskim verovanjem balkanskih naroda. Đurđevdan je praznik za koji je vezan veliki broj narodnih običaja i magijskih rituala vezanih za zaštitu zdravlja i plodnosti. Tako je Sveti Đorđe zauzeo mesto starog srpskog božanstva Jarila. U hrišćansko vreme praznik je zapravo uspomena na pogubljenje Svetog Đorđa (Georgija) 303. godine.