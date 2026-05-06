Beogradski vodovod: Nekoliko ulica u opštinama Stari grad i Vračar, 7. maja bez vode

Beogradski vodovod najavio je da pojedine ulice u opštinama Stari Grad i Vračar, sutra, u četvrtak, 7. maja neće imati vodu.

Slavina, ilustracija. Foto: Unsplash/Jos Speetjens U saopštenju piše da će, u opštini Stari grad bez vode od 8.30 do 18.00 biti ulice Budimska (od Venizelosove do Knez Miletine) i Šantićeva. U opštini Vračar od 8.30 do 16.00 bez vode će biti potrošači u ulicama Gospodara Vučića (od Anastasa Jovanovića do Ustaničke) i Anastasa Jovanovića. Biće obezbeđene auto-cisterne s vodom za piće, dok je na građane apelovano da pripreme zalihu vode.