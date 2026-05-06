Ukrajinski ministar: „Rusija ponovo prekršila primirje, pozivi Moskve na prekid vatre lažni“

Rusija je noćas novim napadima na Ukrajinu prekršila prekid vatre koji je Kijev inicirao, objavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Foto: AP Photo/Michael Shtekel Ministar je na Iksu (X) napisao da je Rusija poslala 108 dronova i lansirala tri rakete, kao i da su ciljani grad Harkov i Zaporoška oblast. "Moskva je ponovo ignorisala realističan i fer poziv da se okonča neprijateljstvo, koji su podržale i druge države i međunarodne organizacije", naveo je Sibiha. Russia violated the ceasefire initiated by Ukraine at midnight between May 5th and 6th. Russian attacks with the use of 108 drones and 3