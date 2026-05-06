Ted Tarner: Čovek koji je doneo revoluciju u televizijske vesti i osnovao CNN

Getty Images Medijski mogul Ted Tarner, koji je bio pionir moderne 24-časovne novinske kulture kada je pokrenuo televiziju CNN, preminuo je u 87. godini.

Godine 1980, Tarner je pokrenuo Cable News Network kao prvi namenski kanal za emitovanje vesti, koji je ubrzo postao centralni deo medijskog pejzaža. Američki predsednik Donald Tramp odao mu je počast kao „jednom od velikana istorije televizijskog emitovanja i mom prijatelju“. Mark Tompson, sadašnji izvršni direktor i predsednik CNN-a, opisao je Tarnera kao „džina koji nas nosi na ramenima i svi ćemo danas odvojiti trenutak da prepoznamo njegov uticaj na naše