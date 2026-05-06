Od najnovijeg Hronološki Ujedinjeni Arapski Emirati su oštro osudili, kako su rekli, „neprijateljske“ izjave Irana i rekli da će odgovoriti na svaku pretnju ili neprijateljski potez.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova naglašeno je da su odnosi UAE, kao i njihova međunarodna i odbrambena partnerstva, „isključivo suvereno pitanje“, odbacujući ranije tvrdnje Teherana da saradnja Abu Dabija sa Sjedinjenim Državama ugrožava bezbednost i nacionalne interese Irana. Vlasti Emirata su naglasile da zadržavaju puna suverena, zakonska, diplomatska i vojna prava da odgovore na bilo kakvu „pretnju, optužbu ili čin neprijateljstva“. Zategnuti odnosi