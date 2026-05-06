Cecin prijatelj nađen mrtav u vikendici! Pevačica se oglasila o smrti pilota (foto)

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić (52), pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma.

Od njega se emotivnim rečima oprostila i Ceca Ražnatović. Pevačica je na svom Instagram profilu podelila njegovu fotografiju i dirljivom porukom se oprostila od dugogodišnjeg prijatelja. - Bobane, prijatelju moj, leti, zauvek ti vedro nebo bilo - napisala je Ceca Ražnatović u objavi. Boban Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficira