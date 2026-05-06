Džajić duboko potresen zbog smrti Cvetkovića - reči koje kidaju dušu: Zajedno smo sanjali...

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić oprostio se od nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde i generalnog sekretara fudbalskog kluba Crvena zvezda Vladimira Cvetkovića. "Sa velikom tugom primio sam vest o odlasku Cvetkovića, čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Crvene zvezde i srpskog sporta.

Pamtiću ga kao izuzetno sposobnog sportskog radnika, čoveka ogromne energije, vizije i posvećenosti, sa kojim sam proveo najvažnije i najlepše trenutke u svojoj karijeri klupskog funkcionera", navodi se saopštenju Džajića, koje je objavljeno na zvaničnom sajtu FSS. Džajić je podsetio na najveće uspehe Crvene zvezde. "Zajedno smo sanjali velike snove, zajedno gradili tim koji je pokorio Evropu i svet 1991. godine i ispisao stranice istorije koje će zauvek ostati