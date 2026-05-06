"Kada zvezdašima kažeš Cvele, svi znaju o kome se radi" Crveno-beli se na emotivan način oprostili od Vladimira Cvetkovića!…

Vladimir Cvetković, nekadašnji vrhunski košarkaš Crvene zvezde i dugogodišnji operativac fudbalskog kluba, preminuo je na Đurđevdan u 84. godini.

Povodom odlaska čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji crveno-bele porodice, javnosti se obratio i košarkaški klub Crvena zvezda. - Velikan Crvene zvezde i јedna od naјvažniјih ličnosti u istoriјi našeg košarkaškog kluba i celog Sportskog Društva – Vladimir Cvetković, preminuo јe u sredu 06.05.2026. godine u Beogradu. Retko koјa ličnost јe obeležila istoriјu јednog košarkaškog kluba, kasniјe i celokupnog Sportskog društva, takvog značaјa i veličine, kao