Kina pozvala Ameriku da ukine sankcije Kubi: "One su nezakonite i ozbiljno krše međunarodno pravo, odmah ih okončajte"

Kinaje u utorak pozvala Sjedinjene Američke Države da odmah ukinu embargo i sankcije Kubi, pod obrazloženjem da su mere "nezakonite" i da "ozbiljno krše" norme međunarodnih odnosa.

Upozorenje Pekinga dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp u petak potpisao izvršnu naredbu kojom se proširuju sankcije protiv kubanske vlade, rekla su za agenciju Rojters dva zvaničnika Bele kuće. - Sjedinjene Države su pojačale svoje nezakonite jednostrane sankcije protiv Kube - saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova, kritikujući taj potez kao "ozbiljno kršenje" osnovnih normi međunarodnih odnosa. U saopštenju se navodi da Peking poziva