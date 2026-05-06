Putevi Srbije apeluju na Đurđevdansku gužvu: Posebno obratite pažnju na ove četiri stavke

Putevi Srbije obaveštavaju javnost da se sutra, 6. maja, povodom proslave Đurđevdana, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima.

Kako bi se obezbedilo što sigurnije i nesmetano odvijanje saobraćaja, iz ovog javnog preduzeća apeluju na vozače da budu dodatno oprezni i da se pridržavaju preporuka tokom putovanja. Kako se navodi u saopštenju: Pre polaska na put, vozači bi trebalo da se putem zvaničnog sajta JP Putevi Srbije ili mobilne aplikacije informišu u realnom vremenu o mogućim zastojima, radovima na putu i svim drugim relevantnim informacijama o stanju na državnim putevima. Pored toga,