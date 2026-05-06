S verom i nadom na put: Deset hodočasnika iz Zubinog Potoka pešači ka Ostrogu

Deset vernika iz Zubinog Potoka krenulo je pre tri dana na hodočašće ka manastiru Ostrog, kako bi se poklonili moštima Svetog Vasilija Ostroškog.

Hodočasnici na put dug oko 260 kilometara krenuli su u susret 12. maju, prazniku posvećenom ovom svetitelju, kada brojni vernici iz regiona tradicionalno dolaze u ovu svetinju. Tokom puta, prošli su kroz Berane, gde su u kratkom razgovoru istakli da su na hodočašće krenuli sa verom i nadom da će uspešno stići do svog cilja. "Uz Božiju pomoć krenuli smo na ovo hodočašće ka manastiru Ostrog. Nosimo molitve za ceo narod, a pre svega za srpski narod na Kosovu i