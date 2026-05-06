Troje mrtvih u stravičnoj nesreći! Tragedija kod Novog Pazara, prizori sa lica mesta izazivaju jezu (video)

Troje ljudi je poginulo, a dve osobe su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći u prigradskom naselju Piloreti, kod Novog Pazara gde su se sudarila dva putnička vozila – opel astra i volkswagen Golf VII, novopazarskih i raščanskih registarskih oznaka.

Prema najnovijim informacijama s terena, u ovoj nesreći smrtno su stradale tri osobe. Istovremeno, dve osobe su povređene, ali se nalaze u svesnom stanju i ukazuje im se medicinska pomoć. Na licu mesta zatečeni su izuzetno teški prizori, a vozila su gotovo potpuno uništena. U intervenciji učestvuju ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice koje su pomažu u izvlačenju nastradalih iz olupina. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen tokom uviđaja,