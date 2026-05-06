Cecin prijatelj pronađen mrtav: Pevačica slomljena od bola i tuge, njene reči kidaju dušu

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP Republike Srpske, Boban Kusturić (52), pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma.

Vest o njegovoj smrti potresla je javnost, a među onima koji su se oprostili od njega bila je i pevačica Ceca Ražnatović, koja je emotivnom porukom odala počast svom prijatelju. Ceca se oglasila putem društvenih mreža, gde je podelila njegovu fotografiju i kratko se oprostila rečima koje su dirnule mnoge. "Bobane, prijatelju moj, leti, zauvek ti vedro nebo bilo", napisala je Ceca. Boban Kusturić rođen je 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Nakon završetka Vojne