Čima Moneke u spotu srpske pevačice: Otkriveni svi detalji, evo o čemu se radi

Crvena zvezda počinje plej-of ABA lige i čeka je serija sa Cedevita Olimpijom koja se igra na dve pobede.

Tokom tih mečeva će Čima Moneke da se pojavi u spotu kod srpske pevačice Ivane Boom Nikolić. Ona se oglasila na društvenim mrežama, najavila promociju novog albuma i da će u njemu da se nađe košarkaš crveno-belih. U pitanju je pesma "U liftu" koju će da objavi 11. maja u 15 časova i baš tada će javnost moći da vidi o kakvom spotu se radi i kakva je uloga Monekea u njemu. Biće zanimljivo videti i to, mada je Čima poznat i po tome da voli da se pojavljuje u javnosti