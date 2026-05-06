Filip Filipović otišao u penziju: "Više me nećete videti u bazenu, osvojio sam sve"

Jedan od najvećih srpskih sportista svih vremena Filip Filipović odlučio je da završi karijeru.

Najtrofejniji vaterpolista ikada je svoju odluku obelodanio nakon osvajanja titule sa Los Anđelesom, a finalna utakmica protiv Olimpik Kluba nije mogla da se završi na luđi način. Filipović je postigao četiri gola u regularnom delu utakmice, potom je došlo do peteraca, a tamo je bivši kapiten Srbije preuzeo odgovornost i pogodio odlučujući šut za 16:14 i samu titulu. "Nećete me više videti u bazenu, da. To јe to. Odlučio sam. Nisam želeo da naјavljuјem ništa, јer