Vremenska prognoza za 6. maj: Oblačno sa sunčanim intervalima, uveče pljuskovi sa grmljavinom

Prema vremenskoj prognozi danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela suvo.

Kasnije posle podne, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima kiša ili kratkotrajni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 3 do 14 °S, a najviša dnevna od 26 do 30 °S. Narednih dana (do 13.05.) toplo sa dnevnom temperaturom u intervalu od 22 do 27 °S, navodi se na sajtu RHMZ-a. Tokom dana promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne