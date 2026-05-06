Lazović: Ako izbori budu na leto, Zeleno-levi front će podržati studentsku listu

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović rekao je danas da će ta opoziciona partija podržati studentsku listu, ako vanredni parlamentarni izbori budu zakazani tokom juna ili jula.

Lazović je za portal Nova.rs ocenio da će izbori verovatno biti održani tokom jeseni pošto su predstavnici Srpske napredne stranke (SNS) svesni da im treba vreme da se konsoliduju. Po njegovim rečima, Vučić će po svaku cenu pokušati da zadrži vlast, a opozicija treba da bude oprezna i da uskladi svoje delovanje. Vučić je najavio ranije da će do Đurđevdana saopštiti datum održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, ali je sinoć kazao da će odluku o tome imati „za