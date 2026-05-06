Ministarstvo prosvete objasnilo kako će studenti dobiti ESPB bodove volontiranjem na izložbi EXPO

Vlada Republike Srbije usvojila je zaključak kojim se volontiranje studenata na izložbi Ekspo 2027 može priznati kao dobrovoljni rad u okviru sistema visokog obrazovanja i vrednovati sa jednog do tri ESPB boda, u zavisnosti od broja sati angažovanja, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

U saopštenju Ministarstva prosvete navodi se da će visokoškolske ustanove same odlučivati o priznavanju i vrednovanju volontiranja, dok će osnov za priznavanje biti potvrda o obavljenom volontiranju koju izdaje privredno društvo " Ekspo 2027" Beograd. U obrazloženju se navodi da zakon precizira da je "dobrovoljni rad studentski rad bez naknade, koji organizuje visokoškolska ustanova na projektima od značaja za lokalnu ili širu zajednicu, te da se njegov način