Student priveden na aerodromu, tabloidi pišu da je uhapšen jer je navodno pozivao na blokadu auto-puta i TENT-a

Student Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu Lazar Mišić priveden je u policijsku stanicu, nakon što je zadržan na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", potvrdili su za N1 članovi njegove porodice.

Prorežimski mediji pišu da je on uhapšen "zbog sumnje da je planirao blokadu auto-puta i Termoelektrane "Nikola Tesla" (TENT) u Obrenovcu". Radio-televizija Srbije (RTS) objavila je kako je policija uhapsila Mišića na aerodromu, zbog sumnje da je planirao blokadu auto-puta za protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu TENT-a u Obrenovcu, kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građanima Srbije. On je,