Vučić sa Bocan-Harčenkom: Za Srbiju od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predao je ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Bocan-Harčenku pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina u kojem mu je čestitao Dan pobede, uz poruku "da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda".

"Ambasadoru sam predao pismo za predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, u kojem sam mu čestitao Dan pobede, jedan od najsvetlijih datuma u istoriji čovečanstva, uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Istakao sam da je naša obaveza da sačuvamo sećanje na sve žrtve koje su život izgubile na strani prava i pravde, kao i da Srbija neće dozvoliti pokušaje revizije istorije. Naglasio sam i da ćemo zauvek pamtiti ogromnu i