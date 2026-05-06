Raste nada u sporazum SAD i Irana: Evropske berze u plusu, zabeležen pad cene nafte

Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u porastu i to za više od jedan odsto, uz istovremeni pad cena nafte, pošto je na tržištu porastao optimizam oko potencijalnog okončanja sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Prema podacima sa berzi u 10.00 sati, cena sirove nafte je pala za 3,06 odsto na 99,126 dolara, a nafte Brent za 2,61 odsto na 106,955 dolara. Američki predsednik Donald Tramp najavio je pauzu u operaciji "Projekat sloboda" oko Ormuskog moreuza, navodeći kao razlog "značajan napredak" ka sveobuhvatnom mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana, prenosi CNBC. U Evropi, farmaceutski gigant Novo Nordisk povećao je prognozu godišnje dobiti, zahvaljujući odličnoj prodaji