Student uhapšen na aerodromu zbog sumnje da je planirao blokadu auto-puta i TENT-a

Policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na Aerodromu "Nikola Tesla" uhapsila muškarca zbog sumnje da je planirao blokadu auto-puta i Termoelektrane "Nikola Tesla" (TENT) u Obrenovcu, saznaje danas Radio-televizija Srbije.

Studenti u blokadi saopštili su da je uhapšeni muškarac student Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kako navodi RTS, sumnja se da je planirao blokadu auto-puta za protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu TENT u Obrenovcu kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građanima Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnih dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i napad na