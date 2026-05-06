Udruženje banaka Srbije: U aprilu najveći rast potrošačkih kredita

Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju aprila ove godine bili su 4.509 milijarde dinara, što je rast od 1,7 odsto u odnosu na mart, a potrošački krediti su imali najveći rast od 5,1 odsto, objavilo je Udruženje banaka Srbije.

Krediti pravnih lica iznosili su oko 2.371 milijardu dinara i za 1,7 odsto su bili veći nego prethodnog meseca, dok su pozajmice preduzetnika povećane jedan odsto, na oko 98,2 milijarde dinara, navodi se u saopštenju. Dug stanovništva bankama bio je veći 1,6 odsto i iznosio je oko 2.040 milijardi dinara. Među kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 1,8 odsto, potrošački 5,1 odsto, stambeni 1,4 odsto, zajmovi za refinansiranje 0,6 odsto i poljoprivredni 1,8