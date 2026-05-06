Deficit budžeta Srbije u prvom tromesečju oko 98 milijardi dinara

U prvom tromesečju 2026. godine deficit republičkog budžeta iznosi 97,9 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 80,3 milijarde, s obzirom na to da je planiran deficit u iznosu od 178,2 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.

U martu je ostvaren deficit u iznosu od 27,4 milijarde dinara. U tom mesecu su naplaćeni prihodi u iznosu od 195 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 170,8 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 92 milijarde dinara i akciza u iznosu od 32,7 milijardi dinara. Porez na dobit je naplaćen u iznosu od 24,4 milijarde dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 22,5 milijardi