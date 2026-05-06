Danas je Đurđevdan, dan kada je Vučić trebalo da saopšti konačnu odluku o izborima. Sinoć je to obećanje pogazio.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je pre nešto više od dve nedelje da će do Đurđevdana saopštiti konačnu odluku o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora. Ipak, predsednik je sinoć, prilikom gostovanja na TV Informer, odložio tu odluku za još desetak dana.

"Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod odlučuje o tome kakvu budućnost želi i kome hoće da je povere. Mislim da su izbori veoma važna stvar, tako su izbori strašno važni", rekao je Vučić za televiziju Informer, prenela je Beta. Prethodno, predsednik je 20. aprila rekao da će se do Đurđevdana ili koji dan posle znati kada će biti održati vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. "Verujem da ćemo tamo do Đurđevdana znati otprilike ili koji dan posle tačno kada