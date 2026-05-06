Na Odboru za pravosuđe pohvaljeni takozvani Petrašinovićevi zakoni o izborima i Ustavnom sudu

Odbor Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu danas je u Novom Sad organizovao treće javno slušanje o izmenama i dopunama četiri zakona o izbornom procesu.

Sastanak je trajao oko 70 minuta, a svih sedam govornika, od kojih pet iz vladajuće koalacije, pozdravilo je to što je vlast predložila. To su Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu. Predlagač je poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Miroslav