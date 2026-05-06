Pronađen mrtav načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP RS, oglasio se i Dodik: „Bio je moj blizak prijatelj“

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Boban Kusturić (52) pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma, potvrđeno je iz više izvora iz Republike Srpske.

Prema nezvaničnim informacijama, Kusturić je navodno izvršio samoubistvo, a njegovo telo pronađeno je sinoć oko 21 čas. Telo je, kako prenose mediji iz BiH, pronašao njegov prijatelj. Nakon vesti o smrti Kusturića oglasio se i bivši predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je naveo da je izgubio bliskog prijatelja. „Tužan je ovaj Đurđevdan. Na sve čovek može da se privikne osim na smrt bližnjih. Boban je bio moj blizak prijatelj, čovek koga sam voleo,