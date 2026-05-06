Studenti i građani traže puštanje Lazara Mišića: Blokirali Avijatičarski trg u Zemunu VIDEO

Studenti, građani i članovi zborova blokirali su večeras Avijatičarski trg u Zemunu u znak protesta zbog hapšenja i određivanja pritvora studentu Poljoprivrednog fakulteta Lazaru Mišiću.

Oni su razvili preko trga transparent "Studenti pobeđuju". Saobraćaj je zaustavljen u oba pravca, a na sredini ulice izvučeni su i kontejneri. Podsetimo, građani i studenti danas su više od četiri sata bili okupljeni ispred Palate Srbija i sedišta UKP-a, tražeći oslobađanje studenta koji je priveden, nakon što je prethodno zadržan na