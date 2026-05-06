Ukrajinka napravila iznenađenje, pa objavila tužnu vest

Marta Kostjuk, ukrajinska teniserka, povukla se sa Mastersa u Rimu, iako je pre nekoliko dana osvojila titulu u Madridu.

Trenutno 15. teniserka sveta napravila je iznenađenje na Mastersu u glavnom gradu Španije, pošto je uz jaku konkurenciju došla do titule, a u finalu je pobedila favorizovanu Ruskinju Miru Andrejevu sa 2:0 (6:3, 7:5). Sada je Ukrajinka odlučila da ipak rastuži navijače i objavila je povlačenje iz Rima. "Ovo boli. Nakon najboljeg dela karijere, radovala sam se Rimu. Ali ponekad telo ima druge planove, a poslednjih nekoliko dana borila sam se s povredom kuka. S